Coachella 2026 en vivo: Cómo ver el festival online y gratis desde Chile

Este es el segundo fin de semana del prestigioso festival de música, por lo que el público tendrá una oportunidad más para ver a sus artistas favoritos.

Este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril se llevará a cabo el segundo fin de semana del festival de música Coachella 2026.

En general, se trata de los mismos artistas, con el mismo show, para que las personas que no pudieron asistir, tengan la posibilidad de ver a sus artistas favoritos; sin embargo, en ocasiones la parrilla puede cambiar y el horario también.





¿Cómo ver Coachella 2026 EN VIVO, ONLINE y GRATIS desde Chile?

En esta ocasión, los headliners de cada jornada, que corresponden a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, respectivamente, seguirán encabezando las jornadas del segundo fin de semana.

Como es usual, la transmisión podrá verse en vivo a través del canal de Youtube de Coachella, pero solo en los escenarios: principal, Sahara, Outdoor Theatre, Yuma, Gobi, Mojave y Quasar.

El escenario Sonora no estará disponible en ninguna de las tres fechas y las transmisiones comienzan a las 04:00 pm hora del Pacífico, es decir, a las 19:00 horas en Chile.

También puedes ver la transmisión haciendo clic en la siguiente imagen:

¿Qué artistas se presentarán en el segundo fin de semana de Coachella?

Viernes 17: La headliner de la noche es Sabrina Carpenter y también se presentarán: Jackq Glam, Teddy Swims, The xx, Disclosure, Turnstile, Dijon, Hot Mulligan, Cachirula & Loojan, Joost, Ethel Cain, Not for Radio, Creepy Nuts, Blood Orange, Katseye, Swae Lee, Sexyy Red, Max Styler, Pawsa, Armin van Buuren, entre otros.

Revisa los horarios aquí:

Sábado 18: El headliner de la jornada es Justin Bieber y también se presentarán: Record Safari, Addison Rae, Giveon, The Strokes, Sombr, Labrinth, David Byrne, rusowsky, SOMBR, 54 Ultra, Mind Enterprises, Bia, Morat, PinkPantheress, Interpol, Nine Inch Noize, Kacey Musgraves, Bedouin, Armin van Buren x Adam Beyer, DJ Sanke, entre otros.

Revisa los horarios acá:

Domingo 19: La headliner de este día es Karol G. Además se presentarán: Wet Leg, Major Lazer, Young Thug, Foster the People, Laufey, BIGBANG, French Police, Drain, The Rapture, Black Flag, FKA Twigs, Iggy Pop, Duke Dumont, WhoMadeWho, Green Velver, entre otros.

Revisa los horarios acá:

Recuerda que la programación utiliza la hora del Pacífico. Si quieres saber en qué momento del día se presentará tu artista favorito, debes sumarle tres horas a lo que aparece en cada imagen.

Es decir, si Karol G se presentará a las 10:10 hora del Pacífico, eso significa que saldrá al escenario a las 01:10 horas en Chile, lo que corresponde a la madrugada del 20 de abril.