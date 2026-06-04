La realidad de Puerto Williams: Los costos de vivir en la ciudad más austral del mundo

Un equipo de reportajes de CHV Noticias viajó hasta la localidad para mostrar cómo se vive en uno de los rincones más aislados y costosos de Chile.

Un equipo de reportajes de CHV Noticias viajó hasta Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, para mostrar cómo se vive en uno de los rincones más aislados y costosos de Chile.

El reportaje reveló que el precio de los combustibles supera ampliamente el promedio nacional, que productos básicos pueden costar hasta el doble o triple que en Santiago y que las mujeres embarazadas deben abandonar la isla semanas antes del parto debido a la falta de servicios especializados.

A través de testimonios de sus habitantes, conocimos las dificultades, sacrificios y también el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a quienes han elegido vivir en el extremo sur del país.