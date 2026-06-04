Fiscalía brasileña pide ocho años de cárcel para Germán Naranjo, chileno detenido por racismo

La investigación se originó por los insultos que profirió contra un tripulante de cabina de un vuelo de Latam con destino a Alemania y por intentar abrir una salida de emergencia de la aeronave.

El exgerente chileno de una empresa pesquera, Germán Naranjo, permanece detenido en Brasil tras ser formalmente acusado por el Ministerio Público de São Paulo por cinco delitos, entre ellos racismo, xenofobia, homofobia y atentado contra la seguridad del transporte aéreo.

La investigación se originó por los insultos que profirió contra un tripulante de cabina de un vuelo de Latam con destino a Alemania y por intentar abrir una salida de emergencia de la aeronave.





Según la Fiscalía brasileña, la suma de los cargos podría derivar en una pena mínima de ocho años de cárcel , aunque expertos señalan que, en caso de una eventual condena, también podrían existir alternativas de cumplimiento.

Mientras su defensa busca trasladarlo a una clínica psiquiátrica mediante un recurso judicial, un equipo de CHV Noticias se trasladó hasta la cárcel de Guarulhos donde Naranjo se mantiene detenido.