Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este jueves a las 11:49 horas en la región de Región de Antofagasta.

Un fuerte sismo sacudió este jueves 30 de julio a la zona norte del país, donde el epicentro se registró en la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,7 y ocurrió a las 11:49 horas a 72 km al suroeste de Socaire.

Además, la mencionada entidad agregó que el temblor tuvo una profundidad fue de 235 kilómetros.