¿Cómo se pagará y quiénes lo recibirán primero? En qué está el proyecto de bono de $30 mil por hijo

La iniciativa ya fue discutida en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara y pasó al Senado a segundo trámite constitucional.

El pasado 15 de julio, y con 121 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, el cual fue anunciado por el presidente José Antonio Kast durante su primera cuenta pública.

Con esto, la iniciativa que ya fue discutida en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara y pasó al Senado a segundo trámite constitucional.

Por esta razón, el beneficio aún se encuentra en trámite legislativo en el Congreso Nacional para su aprobación definitiva y promulgación, por lo que aún no existe una fecha oficial para el inicio de los pagos.





¿Quiénes podrán acceder al bono de 30 mil pesos?

Este apoyo económico del Estado se entregará a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) que tengan hijos entre 0 y 13 años. Serán $30.000 por niño.

¿Cómo será el pago de este bono?