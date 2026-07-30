Suspenden investigación de Germán Naranjo en Brasil: Buscan determinar si tiene enfermedad mental

El ingeniero se encuentra detenido desde mayo en la cárcel de Guarulhos tras propinar insultos racistas y homofóbicos a un tripulante de cabina durante un viaje de Brasil a Alemania.

La jueza federal de Brasil Fabiana Alves determinó suspender la investigación contra Germán Naranjo Maldini y se abrió un procedimiento para establecer si es o no inimputable ante la justicia por alguna enfermedad mental.

Cabe señalar que el chileno de 51 años se encuentra detenido desde mayo en la cárcel de Guarulhos, en las afueras de Sao Paulo, tras propinar insultos racistas y homofóbicos a un tripulante de cabina durante un viaje de Brasil a Alemania.





El medio Ex-Ante indicó que la resolución ordenó el inicio de la solicitud de alegación de inimputabilidad por razón de enfermedad mental de conformidad con el artículo 149, caput, del Código de Procedimiento Penal (CPP) de Brasil.

De esta manera, Naranjo se someterá a un examen mental en un procedimiento separado, que tendrá carácter confidencial por afectar su privacidad.

Con respecto a esto, el abogado defensor Carlos Kauffmann afirmó que “la decisión satisface una petición de la defensa, que busca una evaluación técnica de la capacidad de Germán para comprender los hechos de los que se le acusa”.