Bono de Recuperación tras sistema frontal: Cómo cobrar el beneficio de hasta $1.5 millones

Este aporte económico no requiere postulación, solamente debes haber registrado tu ficha FIBE dando cuenta de los daños a tu vivienda y/o enseres.

A contar de este viernes comenzará oficialmente la entrega del Bono de Recuperación, un aporte económico de pago único a las familias que resultaron con sus viviendas y/o enseres dañados por el sistema frontal.

El beneficio ya fue entregado en Penco, región del Biobío, y este viernes será el turno de los afectados desde la región Metropolitana hasta Los Ríos. Finalmente, la ayuda llegará a Atacama y Coquimbo durante el próximo lunes.

Cómo cobrar Bono de Recuperación

Según detalló ChileAtiende, el Bono de Recuperación no requiere postulación, sino que haber informado los daños en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Este será entregado a la jefa o el jefe de hogar de tu grupo familiar, y podrá ser cobrado a través de dos métodos:

Mediante tu CuentaRUT de BancoEstado.

Para aquellos que tengan la tarjeta, será entregado en efectivo en una sucursal de BancoEstado con tu carnet de identidad.





En caso de ser una persona migrante, debes contar con tu RUT chileno vigente para hacer el cobro del beneficio.

Montos del Bono de Recuperación

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los montos de la ayuda económica dependen según el nivel de daño registrado en la Ficha FIBE, es decir: