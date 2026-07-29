Gobierno detalla todas las ayudas económicas para afectados por sistema frontal: Revisa la lista completa de beneficios

Entre ellos, hay un bono de hasta $1,5 millones, un subsidio no reembolsable de hasta $10 millones y un bolsillo electrónico de emergencia para autoconstrucción de 150 UF.

Producto de los estragos que dejó el intenso sistema frontal que arrasó con gran parte del país, son cientos de familias las afectadas por ello.

A raíz de esto, distintas ayudas estatales irán destinadas a quienes quedaron damnificados y sufrieron graves pérdida materiales.

Este miércoles, el Gobierno anunció una serie de apoyos económicos para la pronta recuperación de las zonas con más daños.





Estos son los beneficios en ayuda a afectados por sistema frontal

Desde la región de Atacama, el Ejecutivo entregó durante esta jornada un balance de la respuesta frente a la emergencia producto de los sistemas frontales.

1. Bono de Recuperación: Aporte económico de libre disposición y de pago único para las familias afectadas.

Los montos del bono dependen del nivel de daño registrado en la Ficha FIBE:

$375.000: afectación baja.

afectación baja. $750.000: afectación media.

afectación media. $1.125.000: afectación alta.

afectación alta. $1.500.000: afectación muy alta.

El Gobierno precisó que a la fecha, ya se ha entregado en Penco (Biobío) y desde este viernes se extiende a Corral (Los Ríos), además de a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Mientras que Atacama y Coquimbo, se suman a partir del lunes.

2. Subsidio no reembolsable de hasta $10 millones: El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) lo entregará a micro y pequeñas empresas, según el nivel de afectación.

3. Bolsillo electrónico de emergencia: Dirigido a damnificados que podrán acceder a 150 UF para autoconstrucción.

4. Plan de recuperación habitacional: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregará subsidios que van desde 50 a 450 UF en zonas urbanas y de hasta 100 UF en sectores rurales, según el nivel de daño registrado.

Otras ayudas estatales que podrán recibir los afectados por el sistema frontal son las siguientes:

Servicios básicos: Se dispondrá de generación eléctrica de respaldo para servicios sanitarios rurales y se aplicarán compensaciones automáticas por cortes de luz, además de compensaciones por pérdida de alimentos u otros bienes debido a la interrupción del suministro eléctrico