Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso serán 12.
La compañía indicó que las comunas afectadas serán: Recoleta, La Reina y La Florida.
Revisa las zonas afectada por corte de agua en Santiago
- Recoleta: Desde las 15:00 horas del miércoles 29 de julio hasta las 03:00 del jueves 30.
- La Reina: Desde las 15:00 horas del miércoles 29 de julio hasta las 01:00 del jueves 30.
- La Florida: Desde las 15:00 hasta las 21:00 del miércoles 29 de julio.