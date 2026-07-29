Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso serán 12.

La compañía indicó que las comunas afectadas serán: Recoleta, La Reina y La Florida.





Revisa las zonas afectada por corte de agua en Santiago

Recoleta: Desde las 15:00 horas del miércoles 29 de julio hasta las 03:00 del jueves 30.

La Reina: Desde las 15:00 horas del miércoles 29 de julio hasta las 01:00 del jueves 30.