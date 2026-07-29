Conmoción en la música electrónica: Famoso DJ es encontrado muerto en su casa

Si bien se abrió una investigación para determinar la causa del deceso, fuentes creen que sufrió un accidente cerebrovascular.

El fallecimiento del conocido DJ francés Kavinsky impactó este miércoles a los amantes de la música electrónica.

Según informó el diario Le Parisien, el artista fue hallado muerto a sus 50 años , la noche de este martes en su casa en París.

De acuerdo con el medio mencionado anteriormente, fuentes apoyaron la teoría de que el DJ falleció tras un accidente cerebrovascular (ACV).

Esto, debido a que se reportó que en sus últimos días Vincent Belorgey —su nombre real—, habría sufrido de dolores de cabeza.





“Se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte, ya que los servicios de primera intervención no han encontrado ningún indicio sospechoso en el lugar de los hechos”, expresó la Fiscalía de París.

La noticia conmocionó a toda Francia en las últimas horas. De hecho, el presidente de la nación europea Emmanuel Macron, rindió homenaje al autor del hit ‘Nightcall’ en su cuenta de Instagram.

“Kavinsky, orgullo francés para siempre”, expresó el mandatario, compartiendo una ilustración inspirada en el DJ.