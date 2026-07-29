Beneficio entrega $85 mil: Requisitos para cobrar el Bono Logro Escolar

Esta ayuda del Estado está destinada a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

El Bono Logro Escolar es un beneficio que entrega el Estado y al cual no se postula, ya que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF).

Este bono social está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.





Bono Logro Escolar se paga en dos tramos

$85.057 : para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción .

: para estudiantes que se encuentren dentro del . $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Además, el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.

¿Quiénes acceden al Bono Logro Escolar?

Estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos estos requisitos:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono.

Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar?

Para este 2026, aún no se entrega una fecha del pago del Bono Logro Escolar, sin embargo, se espera que ocurra en septiembre , tal como sucedió en 2025.

Consulta acá si eres beneficiario del Bono Logro Escolar

Ingresa al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, escribe el RUT del alumno, alumna o de la persona que cobra los bonos del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF), su fecha de nacimiento, y haz clic en “Acceder”. También puedes consultar con tu ClaveÚnica.

También puedes hacer clic en la siguiente imagen y luego ingresar tu RUT.