Fallece ciudadano vietnamita que estaba internado en Talcahuano por posible fiebre hemorrágica

El hombre de 29 años y tripulante de una embarcación que zarpó desde Singapur y pasó por África, había sido internado de urgencia en el Biobío.

Se confirmó este miércoles la muerte del ciudadano vietnamita que se encontraba internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano luego que se activara un protocolo sanitario internacional.

Cabe señalar que el hombre de 29 años y tripulante de una embarcación que zarpó desde Singapur y pasó por África, fue internado de urgencia con un cuadro compatible con fiebre hemorrágica.





Esta información fue confirmada por la seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas. “El paciente de origen vietnamita que recaló de emergencia el domingo en Talcahuano y que fue evaluado por presentar un cuadro clínico compatible con fiebre hemorrágica en estudio, motivando a la activación de un protocolo sanitario, falleció anoche pese a los esfuerzos terapéuticos realizados por el equipo de salud“.

Respecto a esto, la autoridad agregó. “Se enviaron las muestras de laboratorio al Instituto de Salud Pública (ISP) el cual ya descartó infección por virus Ébola, y se espera la confirmación diagnóstica respecto de otras enfermedades en estudio para levantar la libre plática de la embarcación, permitiendo la continuidad de su viaje hacia el próximo puerto”.