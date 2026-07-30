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Comienza venta presencial de muebles de casa del expresidente Aylwin en Providencia: Estos son los objetos disponibles

La venta estará disponible hasta el viernes 31 de julio y se realizará por orden de llegada. Conoce a continuación los detalles de la venta.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Este jueves 30 de julio se vuelven a abrir las puertas de la casa del expresidente Patricio Aylwin Azócar, en la comuna de Providencia, para una venta presencial de los muebles y objetos que están en la vivienda.

A través de la cuenta de Instagram @LasSieteVidasDelMueble se dio a conocer los detalles de esta venta que contará con una selección de muebles, objetos y piezas de arte de la casa familiar de gran valor histórico.

Detalles sobre la venta objetos en la casa Aylwin

Según indicaron los organizadores del evento, a contar de las 10:00 horas de este jueves se estará recibiendo público en la casa ubicada en la calle Arturo Medina #3684, Providencia.

El ingreso a la vivienda será por orden de llegada y en grupos de de 25 personas, los cuales tendrán máximo de 30 minutos para escoger los artículos que comprarán.

Cabe destacar que existen algunos muebles, objetos y piezas de arte que estarán marcados, ya que no serán parte de la venta, como por ejemplo el escritorio, la silla y el bergere que usó el exmandatario, o las fotografías familiares.

La venta estará disponible únicamente hasta mañana viernes 31 de julio, de 10:00 a 18:00 horas, mismo horario de hoy.

Los objetos disponibles para comprar de casa Aylwin

Entre los objetos que se anunciaron disponibles, están:

  • Sofá.
  • Sillones.
  • Sitiales.
  • Comedor inglés con 10 sillas.
  • Buffet.
  • Vitrina.
  • Vajilla.
  • Cuchillería.
  • Finos juegos de té.
  • Escritorio que usó Patricio Aylwin y después sus hijos.
  • Mesa-escritorio réplica exacta a la de Presidencia.
  • Grabados.
  • Óleo de gran formato de Gracia Barrios.
  • Iconos.
  • Objetos.
  • Adornos.
  • Bandejas.
  • Loza.
  • Lámparas.
  • Libros (se venderán por unidad y también por lote).
  • Veladores.
  • Souvenirs.
  • Discos.
  • Paletas de playa.
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