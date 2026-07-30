Luego de que negaran su relación: Álvaro Ballero dedicó románticos mensajes a su nueva conquista y encendió las redes sociales

“Una mujer increíble, pero debo cuidarla”, expuso Álvaro, a pesar de que en Plan Perfecto aseguraron que él y Valentina solo han salido dos veces.

Este jueves, Álvaro Ballero generó controversia tras contestar preguntas sobre su presunta nueva conquista y dedicar románticos posteos.

Esto, luego de que en Plan Perfecto se diera a conocer que la mujer sí sería la veterinaria e influencer Valentina Schnitzer, pero no serían pareja.





¿Qué dijo Álvaro Ballero sobre su nueva conquista?

Eduardo de la Iglesia expuso que “oficialmente, han salido dos veces. No están pololeando (…) Es un tema bien sensible para la familia. A mí me dijeron: ‘Han salido dos veces, no es más que eso'”.

A pesar de dicha revelación, durante la noche de este jueves, Ballero dedicó románticos mensajes a su nueva conquista en Instagram: “44 años. Qué viejo ¿no? Pero tú me haces sentir de 24”, indicó.

Minutos más tarde, publicó: “C… no puedo más de amor. Aunque me digan loco, intenso, lo que sea, no puedo más contigo aquí”.

Como es usual, el exchico reality borró las publicaciones momentos después y expuso un video de un emotivo reencuentro con sus hijos. En las preguntas también habló sobre su nueva relación.

“Debes sanar tu corazón y tu mente para estar listo para una relación”, le escribió una usuaria a Álvaro y él contestó: “Mi mujer me sana todo, es una persona increíble, no la merezco, pero espero estar a su altura”.

Finalmente, otra persona escribió: “¿Y quién es la afortunada?”, a lo que Ballero concluyó: “Una mujer increíble, pero debo cuidarla”.

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