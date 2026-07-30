Indignación por dichos de abogado de padre de Isidora: La explicación del profesional por decirle “cabra chica” a menor fallecida

Giorgio Marín aseguró que le pidió disculpas a la familia de Isidora, recalcando que ha tratado de ser “extraordinariamente respetuoso”.

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares de Jorge Constanzo, padre de la menor que murió tras caer desde un piso 11 en Las Condes.

En medio de la instancia judicial en que se confirmó la cautelar de prisión preventiva, el abogado del padre, Giorgio Marín, se refirió a la víctima como “cabra chica”, dichos que generaron indignación en Gloria, la madre de la niña.

La reacción de mamá de Isidora tras “la cabra chica que…”

“Estoy súper afectada porque la defensa trata a mi hija, no por su nombre, sino la trata como una ‘cabra chica’ que estaba al cuidado de su padre”, comentó la mujer a los medios de comunicación tras salir de la audiencia, refiriéndose a los dichos del defensor.





En medio de su descargo, añadió: “Me parece una falta de respeto enorme porque mi hija tiene nombre y apellido. Pero ahora se llama Isidora Catalina Ortiz, porque el apellido de su padre no merece tenerlo”.

La explicación del abogado de Constanzo tras polémicos dichos

Tras sus palabras, Marín pidió disculpas a la familia de la niña y se excusó ante la prensa explicando “ya me disculpé muy, muy. He tratado de ser extraordinariamente respetuoso”.

“Lo que quise decir es que la representación que se ha hecho es de un señor a quien no le importaba su hija y que se fue a dejar como dejando una cabra chica, eso es lo que quise decir. Esta era su hija, Jorge está destrozado”, añadió.