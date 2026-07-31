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Sistema frontal | Senapred activa alerta SAE por activación de quebradas en la región de Coquimbo

Continúa el monitoreo de las precipitaciones que ya afectan a distintas zonas del país, mientras las autoridades reiteran los llamados a la población a tomar precauciones y evitar situaciones de riesgo.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Distintos sistemas frontales se mantienen activos en el Norte Chico y las zonas central y centro-sur del país, situación que mantiene en alerta a las autoridades ante la activación de quebradas, crecidas de ríos y desbordes.

Senapred mantiene Alerta Roja en varias comunas del sur por el riesgo de crecidas y desbordes de cursos de agua. La máxima alerta también se encuentra vigente para dos regiones completas debido a los pronósticos meteorológicos: Coquimbo y Ñuble.

En la región de Coquimbo, donde más de 9 mil personas continúan aisladas tras el sistema frontal anterior, Senapred declaró Alerta Roja ante el pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes en un corto periodo de tiempo, viento y posibles tormentas eléctricas. En Ñuble, en tanto, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, nevadas, viento y probables tormentas eléctricas acompañadas de granizos.

Sigue aquí el minuto a minuto

12:44 | Senapred cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para las comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco por crecida.

12:08 | Árbol cae arriba de un vehículo luego de fuertes vientos en La Serena.

11:49 | Por activación de quebradas, Senapred llama a evitar distintos sectores en la región de Coquimbo: Tambillo, Cajón del Romero, Quebrada Cruz de Cañas, Santa Gracia, Cutún y Arrayán Costero.

05:04 | Activan Alerta Roja en comuna de Los Ángeles por desborde del Estero Pallihue en Ex. Longitudinal Sur,

 

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