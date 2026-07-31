Sistema frontal | Senapred activa alerta SAE por activación de quebradas en la región de Coquimbo

Continúa el monitoreo de las precipitaciones que ya afectan a distintas zonas del país, mientras las autoridades reiteran los llamados a la población a tomar precauciones y evitar situaciones de riesgo.

Distintos sistemas frontales se mantienen activos en el Norte Chico y las zonas central y centro-sur del país, situación que mantiene en alerta a las autoridades ante la activación de quebradas, crecidas de ríos y desbordes.

Senapred mantiene Alerta Roja en varias comunas del sur por el riesgo de crecidas y desbordes de cursos de agua. La máxima alerta también se encuentra vigente para dos regiones completas debido a los pronósticos meteorológicos: Coquimbo y Ñuble.

En la región de Coquimbo, donde más de 9 mil personas continúan aisladas tras el sistema frontal anterior, Senapred declaró Alerta Roja ante el pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes en un corto periodo de tiempo, viento y posibles tormentas eléctricas. En Ñuble, en tanto, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, nevadas, viento y probables tormentas eléctricas acompañadas de granizos.





Sigue aquí el minuto a minuto

12:44 | Senapred cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para las comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco por crecida.

12:08 | Árbol cae arriba de un vehículo luego de fuertes vientos en La Serena.

⚠️ La Serena. Viernes 31 de julio de 2026. Caída de árbol por fuertes ráfagas de viento en el Parque Pedro de Valdivia, provocó daños en vehículo de profesora del colegio Gabriel González Videla, estacionado en el lugar. 📱 Reporte de Rodrigo Chávez. pic.twitter.com/tYaaMVV3bH — Vecinos La Serena (@vecinoslaserena) July 31, 2026

11:49 | Por activación de quebradas, Senapred llama a evitar distintos sectores en la región de Coquimbo: Tambillo, Cajón del Romero, Quebrada Cruz de Cañas, Santa Gracia, Cutún y Arrayán Costero.

05:04 | Activan Alerta Roja en comuna de Los Ángeles por desborde del Estero Pallihue en Ex. Longitudinal Sur,