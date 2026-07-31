Armada emite aviso por probabilidades de tornados y trombas marinas en tres regiones del país

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, indicó que el servicio meteorológico de la Armada de Chile emitió una alerta por posible formación nubes convectivas.

Este viernes, y en programa “Contigo En La Mañana”, Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, indicó que el servicio meteorológico de la Armada de Chile emitió una alerta por posible formación nubes convectivas, que podrían producir trombas marinas o tornados, tal como sucedió la semana pasada en el Ñuble.

“Estas son nubes que pueden generar desastres y que lamentablemente no tenemos como predecirlas, pero la Armada vio que hay condiciones para que estas nubes se produzcan en algunas regiones”, indicó Göhler.





¿Cuándo y en qué regiones podrían producirse tornados y trombas marinas?

La meteoróloga afirmó que son tres regiones las que podrían verse afectadas por estos fenómenos climáticos y estas son: Maule, Ñuble y Biobío.

Göhler agregó que la alerta se concentra entre las 08:00 y 16:00 horas de este viernes 31 de julio.

Ve acá el video y explicación de Allison Göhler