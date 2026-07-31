INE: Tasa de desempleo se mantiene en un 9,4%, el máximo nivel de los últimos cinco años

El organismo entregó datos actualizados sobre desocupación en el país, respecto al trimestre móvil entre abril y junio.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que la tasa de desocupación en Chile se mantuvo en un 9,4% entre abril y junio de este año.

Este fue el mismo porcentaje que obtuvo en el trimestre móvil anterior, entre marzo y mayo. Por lo tanto, el desempleo permanece en su máximo nivel de los últimos cincos años.

Además, en el caso de las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,4% y en los hombres un 8,7%.

En tanto, de acuerdo con los datos entregados por el INE, el trabajo informal se sitúa con un 27% a nivel nacional.





INE informa alza de personas ocupadas

El organismo también precisó que en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas aumentó a 0,9%.

Los tres sectores económicos que más influyeron en el incremento de esta población fueron transporte (6,8%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%), y actividades de salud (5,1%).

Sin embargo, se observó un alza en personas trabajadoras por cuenta propia (8,6%) y asalariadas informales (2,8%).