Por nuevo sistema frontal: Más de 20 mil clientes están sin luz en la región de Valparaíso

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó el balance tras un monitoreo del suministro eléctrico en los hogares.

Más de 20 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso, producto de un nuevo sistema frontal.

La zona se enfrenta este viernes a intensas lluvias y fuertes vientos que provocaron cortes de luz en los hogares de las distintas comunas.

Así lo informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En total son 23.630 habitantes afectados , según el monitoreo del organismo.

Comunas más afectadas por cortes de luz

A partir del reporte actualizado a las 09:00, la comuna más afectada por los cortes de luz es Quilpué con 9.974 clientes sin suministro eléctrico.

A ella le sigue La Ligua con 5.634, después Valparaíso con 2.267 y Cartagena con 1.328.

¿Cómo reportar un corte de luz?

Enel cuenta con diferentes canales para que clientes sin suministro eléctrico puedan reportar su situación y la compañía tendrá que informar los tiempos aproximados de recuperación de servicio.

En caso de tener problemas con cortes de luz puedes comunicarlo a través de estas alternativas: