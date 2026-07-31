Conductor se dio a la fuga: Hombre en situación de calle murió atropellado en Estación Central

Los primeros antecedentes indican que la víctima habría estado transitando en una zona no habilitada y el conductor no ha podido ser identificado.

Durante la madrugada de este viernes, un hombre murió en plena vía pública tras ser atropellado por un vehículo en la comuna de Estación Central.

Los hechos ocurrieron en el sector de la Alameda con la Ruta 68 y el conductor se dio a la fuga tras el atropello.





Lo que se sabe tras el atropello

Según detalló Radio BioBio, la víctima fatal sería una persona que se encontraba en situación de calle y que pernoctaba en un ruco que estaba en la zona.

En ese contexto, este hombre habría transitado por un sector no autorizado cuando fue impactado por el vehículo.

El conductor no ha podido ser identificado, por lo que los equipos policiales trabajan en las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.