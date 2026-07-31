Incluida la RM: DMC emite aviso por tormentas eléctricas en siete regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile anunció que este fenómeno se podría producir durante la mañana y tarde de este viernes 31 de julio.

Este viernes, un nuevo sistema frontal llegó a la zona central del país, donde las precipitaciones afectan a regiones como Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Aparte de lluvias, en esta zona del país se podrían producir tormentas eléctricas durante la jornada de este viernes 31 de julio, así lo informó la Dirección Meteorológica de Chile, que emitió un aviso.





DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas

Condición sinóptica: Sistema frontal

Sistema frontal Desde: La mañana del viernes 31 de julio del 2026

La mañana del viernes 31 de julio del 2026 Hasta: La tarde del viernes 31 de julio del 2026

La tarde del viernes 31 de julio del 2026 Zonas que afecta:

Coquimbo (litoral y cordillera costa)

Valparaíso (litoral y cordillera costa)

Metropolitana (cordillera y costa)

O’Higgins (litoral y cordillera costa)

Maule (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera)

Ñuble (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera)

Biobío (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera)

Mapa de zona afecta por probables tormentas eléctricas