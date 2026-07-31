“El profesor sabía y no hizo nada”: El desgarrador relato de la madre de estudiante asesinado en San Bernardo

El joven de 15 años habría recibido tres apuñaladas con un arma blanca. “Lo que quiero es que se haga justicia”, expresó la mujer en conversación con CHV Noticias.

Un estudiante de 15 años murió apuñalado la tarde de este jueves, a manos de un alumno de tercero medio, afuera del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en la comuna de San Bernardo.

Según relataron testigos y la madre de la víctima, el adolescente alcanzó a llamar a un amigo para avisarle que estaba en problemas, ya que un grupo de jóvenes lo esperaba a la salida del establecimiento para agredirlo.

Tras una presunta discusión verbal, uno de los involucrados lo atacó con un arma blanca y le propinó al menos tres puñaladas. Una de ellas, en el cuello, habría sido la lesión de mayor gravedad.

Alertado por otros estudiantes, un profesor trasladó al adolescente en su vehículo personal hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde se constató su deceso.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, al menos dos personas ya fueron identificadas como presuntos autores del homicidio.





El desgarrador relato de madre de estudiante que murió apuñalado en San Bernardo

Tras enterarse de lo ocurrido, la madre del adolescente llegó hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde fue informada de la muerte de su hijo.

En conversación con CHV Noticias, la mujer relató cómo recibió la noticia: “Uno de los compañeros me llamó para decirme que lo habían apuñalado. Cuando llegué, me dijeron ‘su hijo está mal’. Y a los pocos minutos, me informaron que había fallecido”.