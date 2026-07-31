Programas Programación Señal en vivo
/

Temblor hoy 31 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital
Este viernes 31 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

 

Temblor hoy, viernes 31 de julio en Chile

 

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

 

  • Magnitud: 4.0
  • Hora: 10:04 horas.
  • Epicentro: 30 km al norte de Los Andes, región de Valparaíso.
  • Profundidad: 99 km.

 

  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 06:22 horas.
  • Epicentro: 83 km al suroeste de Socaire, región de Antofagasta.
  • Profundidad: 211 km.

 

  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 02:21 horas.
  • Epicentro: 126 km al oeste de Bahía Mansa, región de Los Lagos.
  • Profundidad: 26 km.

 

  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 00:32 horas.
  • Epicentro: 89 km al oeste de Antonio de los Cobres.
  • Profundidad: 204 km.
Seguir en Seguir en