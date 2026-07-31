Temblor hoy 31 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, viernes 31 de julio en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 4.0
- Hora: 10:04 horas.
- Epicentro: 30 km al norte de Los Andes, región de Valparaíso.
- Profundidad: 99 km.
- Magnitud: 3.1
- Hora: 06:22 horas.
- Epicentro: 83 km al suroeste de Socaire, región de Antofagasta.
- Profundidad: 211 km.
- Magnitud: 3.1
- Hora: 02:21 horas.
- Epicentro: 126 km al oeste de Bahía Mansa, región de Los Lagos.
- Profundidad: 26 km.
- Magnitud: 3.2
- Hora: 00:32 horas.
- Epicentro: 89 km al oeste de Antonio de los Cobres.
- Profundidad: 204 km.