Precipitaciones vuelven a Coquimbo: Más de 9 mil personas siguen aisladas desde el sistema frontal anterior

A la espera de un nuevo frente de lluvias, Senapred entregó un balance consolidado de la emergencia que afectó al norte chico, zona central y centro-sur del país.

Mientras gran parte del país continúa enfrentando las consecuencias del sistema frontal que afectó al norte chico, la zona central y el centro-sur, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance consolidado de la emergencia.

Según el monitoreo publicado la noche de este jueves, el evento meteorológico mantiene a 16.417 personas damnificadas, 438 albergadas y 10.694 aisladas entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

En cuanto a las víctimas, Senapred reportó que se mantienen en 13 los fallecidos y cincolas personas desaparecidas, estas últimas correspondientes a denuncias por presunta desgracia informadas por Carabineros.

La región más golpeada fue Coquimbo , con 13.316 damnificados y 9.725 personas que siguen aisladas, además de 22 viviendas destruidas, 1.300 con daño mayor y más de 22 mil con daño menor. Le siguieron Valparaíso, Biobío y Atacama entre las zonas con mayor afectación.

A nivel nacional, el balance también contabiliza 120 viviendas destruidas, 3.491 con daño mayor y 36.303 con daño menor, mientras otras 272 permanecen en evaluación.

Se aproxima un nuevo sistema frontal

Pese a que aún continúan las labores de recuperación en varias regiones, los pronósticos meteorológicos anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal que volverá a dejar precipitaciones durante este fin de semana.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, advirtió que algunas zonas podrían acumular importantes montos de agua entre jueves y domingo debido a la combinación de dos sistemas frontales consecutivos.

Entre los acumulados más altos proyectados destacan:

Antuco (Biobío): 198 mm

198 mm Curanilahue (Biobío): 188 mm

188 mm Coihueco (Ñuble): 184 mm

184 mm Constitución (Maule): 147 mm

147 mm Pucón y Villarrica (La Araucanía): entre 160 y 190 mm

En la zona central, los montos serían menores, aunque igualmente relevantes. Para la Región Metropolitana se esperan entre 20 y 40 milímetros acumulados entre ambos eventos, mientras que en O’Higgins podrían registrarse hasta 72 milímetros y en algunos sectores de Valparaíso superar los 50 milímetros.

Coquimbo sigue siendo una de las regiones más vulnerables, pese a que los montos proyectados son bastante menores que los del centro-sur.

Según el pronóstico de Allison Göhler, para este nuevo sistema frontal se esperan:

Hasta 39 mm en La Serena

Hasta 37 mm en Ovalle

Entre 30 y 40 mm en sectores del Limarí y Choapa

Las autoridades mantienen el monitoreo ante el riesgo de crecidas de ríos, remociones en masa y anegamientos, especialmente en regiones donde los suelos permanecen saturados tras las intensas lluvias registradas durante julio.