30/ 07/ 2026 22:14

Salud enferma: Hongos y filtraciones afectan al Hospital Sótero del Río

Los recortes presupuestarios en Salud nos hicieron preguntarnos cómo están los hospitales y los centros de salud familiar en Chile. Falta de insumos, medicamentos vencidos y problemas de infraestructura fue lo que fuimos encontrando después de meses de infiltrarnos en los pasillo de varios centros asistenciales. Este es el primer reportaje de una serie que hemos llamado “Salud Enferma”. Felipe Robledo y María Fernanda Gándara, descubrieron los indignantes problemas de Hongos y filtraciones en el Hospital Sótero del Río.