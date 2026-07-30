Hombre murió tras ser alcanzado por ráfaga de disparos en Cerro Navia: No estaría involucrado en balacera

La Fiscalía ECOH Metropolitana instruyó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones asumiera el liderazgo de las pericias.

Un hombre adulto de nacionalidad chilena murió la noche de este jueves en la comuna de Cerro Navia tras recibir un impacto de bala mientras caminaba por la vía pública.

El hecho ocurrió en la calle Alpatacal, lugar donde la víctima fue alcanzada por un disparo en el tórax, todo esto, en medio de una violenta ráfaga de disparos.

Funcionarios de Carabineros fueron los primeros en llegar hasta el sitio del suceso, quienes acordonaron el perímetro e iniciaron las primeras diligencias.





Luego, hasta el lugar se dirigió personal de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), quienes junto a la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI buscan esclarecer las circunstancias del crimen.

Según informó Fiscalía, el fallecido “quedó en medio del fuego cruzado entre dos disparadores”, por lo que también se encuentran recolectando evidencias.

Del mismo modo, los detectives y personal del Ministerio Público indgana posibles registros de cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías de Alpatacal.