Viajes, autos y fama en TikTok: La teoría que surge tras crimen de joven comerciante en Huechuraba

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, la familia de Felipe Alonso Valenzuela se dedicaba a la importación y venta de ropa a través de redes sociales, un negocio que había logrado importante visibilidad en plataformas digitales.

La investigación por el asesinato de Felipe Alonso Valenzuela, el joven comerciante de 23 años que murió durante un violento asalto en Huechuraba, continúa sin detenidos. Sin embargo, con el paso de las horas ha comenzado a tomar fuerza una hipótesis respecto a cómo los delincuentes habrían elegido a su víctima.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, la familia se dedicaba a la importación y venta de ropa a través de redes sociales, un negocio que había logrado importante visibilidad en plataformas digitales y que, de acuerdo con vecinos y cercanos, era ampliamente conocido en el sector.

Redes sociales bajo la lupa

Uno de los elementos que ahora forma parte del análisis es la exposición que existía en redes sociales.

Felipe era uno de los rostros detrás de Couture Store, emprendimiento que acumulaba miles de seguidores en TikTok y otras plataformas, donde se mostraban productos, despachos y parte de la actividad comercial del negocio.

En las redes sociales de la víctima también existían publicaciones relacionadas con viajes, vacaciones y vehículos de alto valor, antecedentes que podrían haber llamado la atención de delincuentes en busca de dinero o especies de valor.





La hipótesis apunta a que esta exposición pudo haber contribuido a instalar la idea de que la familia mantenía dinero en efectivo o mercadería al interior de la vivienda.

Otro antecedente que ha despertado interrogantes es que la familia ya había sido víctima de un robo en enero de este año.

Delincuentes buscaban dinero

La principal pista que maneja la Fiscalía apunta a que los asaltantes llegaron con un objetivo específico.

Según explicó el fiscal Felipe Olivari, los sujetos ingresaron preguntando directamente por dinero en efectivo. “Empiezan a preguntar por dónde está el dinero, dónde está la plata”, señaló el persecutor.

De acuerdo con la investigación, seis delincuentes armados irrumpieron en la vivienda durante la madrugada. En medio del asalto, Felipe Alonso intentó defender a su madre y a su hermano utilizando un bate de béisbol.

Fue en ese momento cuando recibió los disparos que terminaron con su vida.