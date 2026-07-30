Allison Göhler alertó lluvias cercanas a 200 mm: Estos son los montos esperados hasta el domingo
Dos sistemas frontales consecutivos afectarán al centro-sur y sur del país. Según la meteoróloga de Chilevisión, algunas localidades podrían acumular cerca de 200 milímetros de agua entre jueves y domingo.
La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, alertó sobre las precipitaciones que se registrarán en los próximos días. Según pronosticó, dos sistemas frontales consecutivos dejarán importantes acumulados de agua entre este jueves y el domingo, especialmente en las regiones del centro-sur y sur de Chile.
“Lo que traemos no es la lluvia que va a caer solamente hoy y mañana, es lo que va a acumular hasta el día domingo”, explicó la especialista, detallando que los montos consideran tanto el sistema frontal actualmente en desarrollo como otro que llegará durante el fin de semana.
Se esperan montos cercanos a los 200 mm
Las cifras más preocupantes se concentrarán entre las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
De acuerdo al desglose, estos son los máximos montos esperados hasta el domingo:
Región de Maule
- Constitución: 147 mm
- Cauquenes: 123 mm
Región de Ñuble
- Cobquecura: 125 mm
- San Carlos: 148 mm
- Chillán: 161 mm
- Coihueco: 184 mm
- Bulnes: 156 mm
Región del Biobío
- Concepción: 113 mm
- Curanilahue: 188 mm
- Los Ángeles: 165 mm
- Antuco: 198 mm
- Tirúa: 186 mm
Región de la Araucanía
- Victoria: 140 mm
- Curacautín: 160 mm
- Temuco: 122 mm
- Puerto Saavedra: 111 mm
- Pucón: 190 mm
Región de los Ríos
- Valdivia: 151 mm
- Corral: 169 mm
- Futrono: 145 mm
- La Unión: 113 mm
- Lago Ranco: 133 mm
Región de Los Lagos
- Osorno: 102 mm
- Bahía Mansa: 124 mm
- Castro: 105 mm
- Chaitén: 111 mm
Allison Göhler y nuevo sistema frontal: “Es mucha precipitación”
“La Región del Biobío espera entre hoy, mañana y también sábado y domingo alrededor de 113 milímetros de agua caída“, señaló la meteoróloga, agregando que la zona también enfrentará fuertes vientos y la posibilidad de trombas marinas.
La situación también preocupa en La Araucanía y Los Ríos. En sectores como Pucón, Villarrica y Curacautín los acumulados superarían ampliamente los 150 milímetros, mientras que en Corral los montos podrían acercarse a los 200 milímetros al término del evento.
“Es mucha, mucha precipitación. Lo importante es que esté repartida de forma más gradual y no concentrada en pocas horas, porque eso sabemos que lamentablemente se asocia a desastres”, advirtió Göhler.
En la zona central los montos serán menores, aunque igualmente relevantes. Santiago podría acumular entre 20 y 40 milímetros considerando ambos sistemas frontales, mientras que regiones como Valparaíso y O’Higgins registrarían acumulados que podrían superar los 50 y 70 milímetros, respectivamente.