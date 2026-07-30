Allison Göhler alertó lluvias cercanas a 200 mm: Estos son los montos esperados hasta el domingo

Dos sistemas frontales consecutivos afectarán al centro-sur y sur del país. Según la meteoróloga de Chilevisión, algunas localidades podrían acumular cerca de 200 milímetros de agua entre jueves y domingo.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, alertó sobre las precipitaciones que se registrarán en los próximos días. Según pronosticó, dos sistemas frontales consecutivos dejarán importantes acumulados de agua entre este jueves y el domingo, especialmente en las regiones del centro-sur y sur de Chile.

“Lo que traemos no es la lluvia que va a caer solamente hoy y mañana, es lo que va a acumular hasta el día domingo”, explicó la especialista, detallando que los montos consideran tanto el sistema frontal actualmente en desarrollo como otro que llegará durante el fin de semana.

Se esperan montos cercanos a los 200 mm

Las cifras más preocupantes se concentrarán entre las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

De acuerdo al desglose, estos son los máximos montos esperados hasta el domingo:

Región de Maule

Constitución: 147 mm

Cauquenes: 123 mm

Región de Ñuble

Cobquecura: 125 mm

San Carlos: 148 mm

Chillán: 161 mm

Coihueco: 184 mm

Bulnes: 156 mm

Región del Biobío

Concepción: 113 mm

Curanilahue: 188 mm

Los Ángeles: 165 mm

Antuco: 198 mm

Tirúa: 186 mm

Región de la Araucanía

Victoria: 140 mm

Curacautín: 160 mm

Temuco: 122 mm

Puerto Saavedra: 111 mm

Pucón: 190 mm

Región de los Ríos

Valdivia: 151 mm

Corral: 169 mm

Futrono: 145 mm

La Unión: 113 mm

Lago Ranco: 133 mm

Región de Los Lagos

Osorno: 102 mm

Bahía Mansa: 124 mm

Castro: 105 mm

Chaitén: 111 mm





Allison Göhler y nuevo sistema frontal: “Es mucha precipitación”

“La Región del Biobío espera entre hoy, mañana y también sábado y domingo alrededor de 113 milímetros de agua caída“, señaló la meteoróloga, agregando que la zona también enfrentará fuertes vientos y la posibilidad de trombas marinas.

La situación también preocupa en La Araucanía y Los Ríos. En sectores como Pucón, Villarrica y Curacautín los acumulados superarían ampliamente los 150 milímetros, mientras que en Corral los montos podrían acercarse a los 200 milímetros al término del evento.

“Es mucha, mucha precipitación. Lo importante es que esté repartida de forma más gradual y no concentrada en pocas horas, porque eso sabemos que lamentablemente se asocia a desastres”, advirtió Göhler.

En la zona central los montos serán menores, aunque igualmente relevantes. Santiago podría acumular entre 20 y 40 milímetros considerando ambos sistemas frontales, mientras que regiones como Valparaíso y O’Higgins registrarían acumulados que podrían superar los 50 y 70 milímetros, respectivamente.