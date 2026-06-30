INE: Tasa de desempleo alcanza el 9,4% y registra el mayor nivel desde 2021

El alza se explicó porque la fuerza laboral creció más que el empleo, mientras que el organsimo también reportó que aumentó la informalidad hasta el 27%.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer este martes que la tasa de desocupación nacional llegó al 9,4% durante el trimestre móvil comprendido entre marzo y mayo de 2026.

Dicha cifra representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses y se explica por un crecimiento de la fuerza de trabajo de 1,3%, superior al avance de 0,8% registrado por las personas ocupadas.

De acuerdo al reporte, la tasa de ocupación informal también se mantuvo en niveles altos: Se situó en 27,0%, con un incremento de 1,0 pp. en un año.

Esta tasa del 9,4% constituye el nivel más alto desde junio del 2021, o sea desde hace casi cinco años, cuando Chile y el resto del planeta enfrentaba la pandemia de COVID-19.





Este incremento se debió al comercio (7,2%) e industria manufacturera (15,4%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación en la informalidad fue incidida por asalariadas privadas (7,2%) y trabajadoras por cuenta propia (4,2%).

En tanto, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en 10,5%, igual cifra que en el trimestre móvil anterior, mientras que la de los hombres alcanzó 8,6%, con un aumento de 0,5 puntos en doce meses.

En el caso de las mujeres, el alza de la fuerza de trabajo (2,0%) superó al crecimiento de las ocupadas (1,5%), mientras que las desocupadas se expandieron 6,5%.