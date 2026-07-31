Programas Programación Señal en vivo
/

“Nos vamos a casar”: Las sensibles publicaciones de la pareja de joven asesinado tras robo en Huechuraba

“Gracias por hacerme feliz”, escribió Pia, a quien Felipe llamaba cariñosamente su “Polly Pocket”.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Este viernes, Pia Miranda, pareja de Felipe Valenzuela, el joven de 23 años asesinado en Huechuraba, reactivó sus redes sociales y mantuvo sensibles publicaciones donde aparecen ambos.

Felipe fue asesinado mientras intentaba proteger a su familia de un robo al interior de su hogar y era ampliamente conocido en redes sociales junto con Pia por el emprendimiento que tenían.

“Nos vamos a casar”

El joven llamaba cariñosamente a su pareja “Polly Pocket”, debido al parecido de ella con esta conocida muñeca, y en sus redes sociales se mostraba regalándole flores, experiencias y viajes constantemente.

Al respecto, en su cuenta de Instagram, la última publicación de Pia data del 30 de junio y se trata de un video donde él llega con dos ramos de flores, mientras ella lo abraza.

“Felices 5 meses, mi gordo. Te amo hoy y siempre. Gracias por hacerme feliz”, comentó Pia, mientras que Felipe respondió: “Te quiero, te estimo, te amo, te adoro, me fascinas, me encantas”.

Ella replicó con un “Te estimo más, jajajá, mi gordito, te amo con mi vida”.

En TikTok, en cambio, uno de sus videos anclados alcanza casi el millón de reproducciones y ambos aparecen volando en un helicóptero.

Fiel a su estilo, Felipe la sorprende con otro ramo de flores y ella escribió: “Para él. Gracias, mi amor, nos vamos a casar”.

Hasta el momento, aún no hay personas detenidas que estén siendo vinculadas al robo y posterior crimen de Felipe.

Revisa las publicaciones de Instagram:

 

 

Seguir en Seguir en