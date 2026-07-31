“Nos vamos a casar”: Las sensibles publicaciones de la pareja de joven asesinado tras robo en Huechuraba

“Gracias por hacerme feliz”, escribió Pia, a quien Felipe llamaba cariñosamente su “Polly Pocket”.

Este viernes, Pia Miranda, pareja de Felipe Valenzuela, el joven de 23 años asesinado en Huechuraba, reactivó sus redes sociales y mantuvo sensibles publicaciones donde aparecen ambos.

Felipe fue asesinado mientras intentaba proteger a su familia de un robo al interior de su hogar y era ampliamente conocido en redes sociales junto con Pia por el emprendimiento que tenían.





“Nos vamos a casar”

El joven llamaba cariñosamente a su pareja “Polly Pocket”, debido al parecido de ella con esta conocida muñeca, y en sus redes sociales se mostraba regalándole flores, experiencias y viajes constantemente.

Al respecto, en su cuenta de Instagram, la última publicación de Pia data del 30 de junio y se trata de un video donde él llega con dos ramos de flores, mientras ella lo abraza.

“Felices 5 meses, mi gordo. Te amo hoy y siempre. Gracias por hacerme feliz”, comentó Pia, mientras que Felipe respondió: “Te quiero, te estimo, te amo, te adoro, me fascinas, me encantas”.

Ella replicó con un “Te estimo más, jajajá, mi gordito, te amo con mi vida”.

En TikTok, en cambio, uno de sus videos anclados alcanza casi el millón de reproducciones y ambos aparecen volando en un helicóptero.

Fiel a su estilo, Felipe la sorprende con otro ramo de flores y ella escribió: “Para él. Gracias, mi amor, nos vamos a casar”.

Hasta el momento, aún no hay personas detenidas que estén siendo vinculadas al robo y posterior crimen de Felipe.

Revisa las publicaciones de Instagram: