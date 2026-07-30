30/ 07/ 2026 07:36

Conmoción en Huechuraba: Joven de 23 años fue asesinado al intentar frustrar robo en su domicilio con un bate

Cerca de las cuatro de la mañana de este jueves, un grupo de delincuentes asesinó a un joven de 23 años cuando ingresaron a su domicilio en la comuna de Huechuraba donde se encontraba junto a su madre y su hermano menor. En medio de un intento por frustrar el robo con un bate de madera, uno de los asaltantes abrió fuego y por el impacto de uno de los disparos, la víctima falleció de manera instantánea. Finalmente, los sujetos lograron sustraer algunas especies del hogar, entre ellas dinero en efectivo, joyas y celulares.