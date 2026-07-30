Temblor hoy 30 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, jueves 30 de julio en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 4.3
- Hora: 05:01 horas.
- Epicentro: 61 km al Noroeste de Tongoy, región de Coquimbo.
- Profundidad: 34 km.
- Magnitud: 4.7
- Hora: 02:04 horas.
- Epicentro: 58 km al Norte de Pica, región de Tarapacá.
- Profundidad: 101 km.
- Magnitud: 3.5
- Hora: 01:01 horas.
- Epicentro: 79 km al Este de Socaire, región de Antofagasta.
- Profundidad: 248 km.
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred)entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.