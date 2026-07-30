30/ 07/ 2026 07:44

7 disparos y un posible robo de chatarra: Lo que se sabe del crimen que terminó con un hombre muerto en Paine

Durante la noche de este miércoles se registró el homicidio de un hombre en Paine, quien fue encontrado por terceras personas. Una de las hipótesis del crimen es que se trataría de un robo que realizó la víctima, dado que a pocos metros había un camión cargado con fierros, el cual presentaba daños de haber sido chocado. Las primeras indagatorias datan de que lo habrían descubierto robando. En el lugar había al menos 7 disparos percutados.