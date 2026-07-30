Fuerte sismo despierta a la zona norte del país: Revisa epicentro y magnitud del temblor

El movimiento telúrico se registró durante la madrugada de este jueves 30 de julio.

Un sismo de magnitud 4.7 sacudió la madrugada de este jueves a la zona norte del país, específicamente a la región de Tarapacá.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 02:04, a 58 kilómetros al norte de Pica.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 101 kilómetros.