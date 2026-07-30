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Fuerte sismo despierta a la zona norte del país: Revisa epicentro y magnitud del temblor

El movimiento telúrico se registró durante la madrugada de este jueves 30 de julio.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.7 sacudió la madrugada de este jueves a la zona norte del país, específicamente a la región de Tarapacá.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 02:04, a 58 kilómetros al norte de Pica.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 101 kilómetros.

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