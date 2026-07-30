Una persona está grave: Más de 20 lesionados deja choque de bus y camión en la Ruta 68

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 85 en dirección puerto y donde al lugar llegaron bomberos de Casablanca y Valparaíso.

Un grave accidente ocurrió durante la noche del miércoles en la Ruta 68, que une Santiago y Valparaíso y donde se produjo una fuerte colisión entre un camión de carga y un bus con pasajeros.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 85 en dirección puerto y donde al lugar llegaron bomberos de Casablanca y Valparaíso.





Según los primeros antecedentes, se indicó que al menos 30 pasajeros se encontraban al interior del bus de la empresa FlixBus, donde el conductor habría quedado atrapado por el fuerte impacto.

Debido al grave hecho, 20 personas habrían resultado lesionadas, quienes fueron trasladados a centros asistenciales y donde una de ellas se encuentra en estado grave.