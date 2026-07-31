Anuncian prolongado corte de agua en Santiago para las próximas horas
La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.
La compañía indicó que las comunas afectadas son: Buin y Lo Barnechea.
Revisa las zonas afectada por corte de agua en Santiago
- Buin: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del viernes 31 de julio.
- Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del viernes 31 de julio hasta las 01:00 del sábado 1 de agosto.