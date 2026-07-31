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Anuncian prolongado corte de agua en Santiago para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Buin y Lo Barnechea. 

Revisa las zonas afectada por corte de agua en Santiago

  • Buin: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del viernes 31 de julio.
  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del viernes 31 de julio hasta las 01:00 del sábado 1 de agosto.
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