31/ 07/ 2026 14:43

Cámaras de seguridad captan momento exacto en que camión pierde el control y choca a tres vehículos en Cartagena

13 heridos dejó una colisión múltiple provocada por un camión que perdió el control y chocó a tres vehículos que se encontraban en su camino. “De milagro nos salvamos”, aseguró una testigo del hecho que se encontraba cerca del impacto, mientras que el Teniente de Carabineros Matías Gamboa señaló que de los 13 heridos, uno resultó de gravedad, el cual fue trasladado de urgencia al Hospital de San Antonio.