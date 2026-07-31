“Me vi forzada”: Mamá de mejor amigo de estudiante asesinado reveló por qué sacó a su hijo del colegio hace dos semanas

La exapoderada reveló la constante situación de inseguridad que existe dentro del establecimiento educacional en San Bernado. “Hubo una ocasión en que llegaron con pistolas”, relató.

En el contexto del fallecimiento del estudiante de 15 años que fue apuñalado a la salida del Liceo Polivalente Santiago Compostela en San Bernardo, la madre de su mejor amigo se refirió a la insegura situación que existe dentro del colegio.

Mabel Contreras es exapoderada del establecimiento desde hace aproximadamente dos semanas, reveló el motivo por el cual decidió retirar a su hijo, ya que, según su testimonio, no estaban cumpliendo con los protocolos de seguridad para resguardar a los alumnos.

“ Habían peleas casi todas las semanas fuera del colegio, y no pelean así nomás, sino con cuchillas. Hubo una ocasión en que llegaron con pistolas y amenazaron a otro niño que se tuvo que resguardar dentro de él”, relató la mujer a CHV Noticias.





Es por eso que, “hace dos semanas atrás me vi forzada a sacarlo del colegio. Generalmente está Carabineros, por las peleas, temas de droga en los baños.”

De este modo, la madre explicó su decisión de retirar a su hijo del sistema escolar: “Pasó una situación por un robo de un celular, que fue como lo más suave que ha pasado en realidad, porque han pasado cosas peores”.

“Él era mejor amigo del niño que falleció, se conocían desde quinto básico, siempre estaba en mi casa. Menos mal que lo saqué antes de todo esto“, lamentó.