Nuevo sistema frontal llega a Santiago: Allison Göhler informa hasta qué hora lloverá hoy en la capital

La meteoróloga de Chilevisión adelantó además lo que podría ocurrir en otras regiones producto del frente.

Fuertes lluvias llegaron durante la mañana de este viernes a la capital, tal como se esperaba tras el inicio del sistema frontal en el sur del país.

De acuerdo con la información entregada por la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, las precipitaciones declinarán entre las 14:00 y 15:00 de esta jornada.

La experta también adelantó que podrían registrarse tormentas eléctricas, granizos y nubes tornádicas, debido a que este frente “viene alimentado de un río atmosférico, con características más cálidas y aporte de humedad”.

Sin embargo, Göhler descartó que estos fenómenos afecten a la región Metropolitana y precisó que, de ocurrir, sería entre la región del Maule y la del Biobío.