17 personas resultaron heridas: Bus se volcó en la Ruta 68

El motivo del accidente sería el pavimento resbaladizo a causa de la intensa lluvia que caía en ese momento.

Un bus se volcó durante la mañana de este viernes en la Ruta 68 en dirección a Valparaíso, más específicamente en la bajada Panguiles, comuna de Curacaví.

De forma preliminar se indicó que 17 personas resultaron lesionadas y donde el motivo del accidente sería el pavimento resbaladizo a causa de la intensa lluvia que caía en ese momento.

Al lugar llegó personal de emergencias a atender la situación, donde el comandante de bomberos, Mauricio Mardones, señaló que hubo complicaciones para rescatar a una persona. Mientras que 11 presentan heridas leves y otras seis de mayor grado.





Bus se vuelca en Ruta 68