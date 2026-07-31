Programas Programación Señal en vivo
/

17 personas resultaron heridas: Bus se volcó en la Ruta 68

El motivo del accidente sería el pavimento resbaladizo a causa de la intensa lluvia que caía en ese momento.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un bus se volcó durante la mañana de este viernes en la Ruta 68 en dirección a Valparaíso, más específicamente en la bajada Panguiles, comuna de Curacaví.

De forma preliminar se indicó que 17 personas resultaron lesionadas y donde el motivo del accidente sería el pavimento resbaladizo a causa de la intensa lluvia que caía en ese momento.

Al lugar llegó personal de emergencias a atender la situación, donde el comandante de bomberos, Mauricio Mardones, señaló que hubo complicaciones para rescatar a una persona. Mientras que 11 presentan heridas leves y otras seis de mayor grado.

Bus se vuelca en Ruta 68

Seguir en Seguir en