Sismo remece a la zona central del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este viernes a las 10:04 horas en la región de Valparaíso.

Un sismo sacudió este viernes 31 de julio a la zona central del país, donde el epicentro se registró en la región de Valparaíso.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,0 y ocurrió a las 10:04 horas a 30 km al norte de Los Andes.

Además, la mencionada entidad agregó que el temblor tuvo una profundidad fue de 99 kilómetros.