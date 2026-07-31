Una está en riesgo vital: Dos profesoras son atropelladas por furgón en San Ramón

Las víctimas son dos profesoras que iban camino a su trabajo y según indicaron testigos, en ese momento cruzaban por un paso habilitado.

Un grave accidente ocurrió esta mañana cerca de las 07:30 en la comuna de San Ramón, donde el conductor de un furgón perdió el control del vehículo y atropelló a dos mujeres.

Las víctimas son dos profesoras que iban camino a su trabajo y según indicaron testigos, en ese momento cruzaban por un paso habilitado.

Todo habría ocurrido cuando el vehículo circulaba por la caletera de Américo Vespucio y perdió el control, aparentemente por la lluvia y tras pasar por un lomo de toro se volcó e impactó a las víctimas, donde una de ellas habría quedado bajo el furgón.





“El furgón aparentemente por una maniobra por la lluvia perdió el control y atropelló a las profesoras, el auto les cayó encima. Una estaba en estado shock. Yo hablé con el conductor, no venía con alcohol ni nada, pero estaba muy nervioso por la situación”, declaró al programa “Contigo En La Mañana” uno de los testigos.

Tras la rápida llegada de los equipos de emergencia, las mujeres fueron trasladadas al Hospital Padre Hurtado, donde carabineros informó que una de ellas se encuentra en riesgo vital.