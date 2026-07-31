Fuerte sismo sacude a la zona norte de Chile: SHOA descartó riesgo de tsunami

Un fuerte temblor se registró durante esta tarde en la región de Coquimbo, cercano a la localidad de Tongoy.

Un sismo de 5.0 sacudió esta tarde a la zona norte del país, específicamente a la región de Coquimbo.

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se registró a las 13:47 horas de este viernes 31 de julio.

El movimiento telúrico se registró a 79 km al noroeste de la ciudad de Tongoy.

De acuerdo al organismo, el temblor se registró a una profundidad de 23 kilómetros.

Tras un análisis, desde el SHOA indicaron que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.