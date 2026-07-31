“Siempre he dicho la verdad”: Juan Pablo Rodríguez arremete y presenta examen negativo de drogas

Un examen de pelo realizado en el Laboratorio UC Christus de la Universidad Católica arrojó negativo y fue difundido por el exsubsecretario de Hacienda a través de sus redes sociales.

Un nuevo examen de detección de drogas, esta vez solicitado de manera particular por Juan Pablo Rodríguez, arrojó un resultado negativo para anfetaminas, cannabinoides, cocaína, opiáceos y feniciclidina.

Se trata de un análisis capilar que el exsubsecretario de Hacienda solicitó en el laboratorio UC Christus luego de que un primer examen de pelo realizado en el marco del protocolo de test de drogas arrojara un resultado positivo.

“Quería hacer este video para aclarar una situación que ha estado circulando respecto a un supuesto informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional“, comenzó diciendo en un video que publicó en X. “Siempre he dicho la verdad” , escribió.





A lo anterior, se agregó, “Se ha señalado que este informe no existía o que no se había entregado la información correspondiente sobre la asignación de recursos. Sin embargo, quiero ser muy claro: el informe sí existe y fue elaborado oportunamente“.

Luego, según muestra en el registro, mostró el documento a la cámara: “Este documento contiene todo el detalle técnico y demuestra que los procedimientos se han realizado de manera transparente y apegada a la normativa“, explicó.

“Por lo tanto, hacemos un llamado a la responsabilidad, a no desinformar y a verificar los hechos antes de emitir declaraciones”, solicitó. “Seguimos trabajando con compromiso por el desarrollo de todas las comunas del país”.

Siempre he dicho la verdad: este examen de pelo hecho por el Laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile lo

demuestra. pic.twitter.com/jVUrdDlbC2 — Juan Pablo Rodríguez O. (@jprodriguezoyar) July 31, 2026

El entramado que complica a Rodríguez

Vale recordar que fue este jueves cuando el laboratorio Corthorn Health emitió una declaración pública para referirse al caso de la otrora autoridad, quien renunció al cargo tras dar positivo a un examen de drogas.

La empresa informó que la primera muestra fue sometida a dos análisis independientes. El primero se realizó el 24 de junio y el segundo el 8 de julio, utilizando otro especialista y un equipo cromatográfico diferente. Ambos arrojaron resultados positivos .

Luego, Rodríguez publicó una declaración pública en la que rechazó los planteamientos del laboratorio y acusó que “transgredieron” protocolos relacionados con información sensible y confidencialidad de datos.

“Tal como lo demostró el examen de pelo del mes de abril, no consumo drogas. Por eso, desde el mismo día de mi renuncia me hice nuevos exámenes de pelo en los más prestigiosos laboratorios del país”, señaló.