Moreira responde a Schalper tras críticas al gobierno: “Basta de fuego amigo”

Mientras que el diputado aseguró que el gobierno de Kast necesita un vocero con urgencia, el senador aseguró que lo que se necesita en estos momentos es “lealtad”.

El senador Iván Morerira (UDI) apuntó contra el diputado Diego Schalper (RN), luego de asegurar que el gobierno de José Antonio Kast necesita “urgentemente” un vocero.

La crítica del parlamentario surgió en una entrevista con La Tercera, donde aseguró que la actual administración “necesita un vocero que, ojalá diariamente, o al menos cada dos, tres días, les transmita a los chilenos dónde están los focos”.

“Es necesario tener una persona que les cuente a los chilenos diariamente cuál es el mensaje del gobierno. En vista de las circunstancias actuales, el gobierno del presidente Kast necesita un vocero urgentemente “, añadió.





Moreira pidió “críticas en privado”

Tras las declaraciones del diputado de Renovación Nacional, Iván Moreira respondió a las críticas y arremetió en contra de Schalper.

“Lo que necesita el gobierno no es un vocero es lealtad. Ya basta de fuego amigo, las críticas en privado”, expresó el senador.

En ese sentido, señaló que “si este Gobierno no logra sacar adelante su agenda, quienes más tendrán que dar explicaciones, precisamente serán aquellos partidos y aquellas personas que prefirieron el protagonismo personal antes que la lealtad con el proyecto que nos representa“.

“Por eso, ¡basta ya!”, insistió.