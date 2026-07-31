Italia suspende libre circulación con España tras ingreso de 60 mil marroquíes en la costa de Ceuta

Decenas de miles de migrantes han entrado desde Marruecos a la ciudad autónoma ubicada en el norte de África desde el jueves, en una de las crisis migratorias más grandes desde 2021 en el país ibérico.

El gobierno italiano informó este viernes que cerró de manera temporal su espacio de libre circulación con España, luego de que cerca de 60.000 migrantes de Marruecos entraran ilegalmente a la ciudad autónoma española de Ceuta este jueves.

De esta forma, Italia suspendió el espacio Schengen, que está conformado por 26 países de Europa entre los cuales se puede transitar sin solicitar visa, y reintrodujo los controles en puertos y aeropuertos con dicho país.

“La suspensión temporal del tratado Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa”, escribió en X el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani.

El secretario de Estado, en conversación con AFP, también precisó que la medida no tendrá impactos en los viajes de los españoles y europeos hacia la península itálica.

España: 48 mil marroquíes ya regresaron a su país

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reaccionó a la medida y aseguró que no será necesaria porque gran parte de los migrantes ya salieron de España y regresaron a su país.

“La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada porque la mayoría de los migrantes que entraron al enclave español de Ceuta han regresado a Marruecos“, afirmó en su cuenta de X.

En esa línea, el gobierno español informó este viernes que unas 48.000 personas ya había regresado a suelo africano desde Ceuta, una ciudad ubicada en el norte de África, en el estrecho de Gibraltar, y que al oeste y suroeste limita con Marruecos.

“No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula (ibérica) sin identificarse en un control de policía“, añadió en X. “Basta de confusión interesada”, escribió el ministro.

Suben a 43 los fallecidosen la costa de Ceuta

Por otra parte, el número de fallecidos encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española asciende a 43, informaron a EFE fuentes policiales.

Esto, luego miles de personas se lanzaran al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.

La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada de jóvenes desde territorio marroquí a Ceuta, y culminó el jueves con una entrada masiva e irregular de personas que cruzaron a pie un espigón que marca la frontera entre España y Marruecos.