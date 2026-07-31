Investigan ataque a municipalidad de Coquimbo: Al menos 3 disparos impactaron ventanas del edificio

“Confiamos en que las instituciones esclarecerán lo ocurrido. Lo que sí podemos asegurar es que nada nos va a detener”, reaccionó el alcalde Ali Manouchehri.

La Sección de Investigación Policial (SIP) y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros investigan un ataque a disparos registrado en horas de la madrugada de este viernes contra la municipalidad de Coquimbo.

Desconocidos acudieron hasta el edificio consistorial para percutar un número todavía indeterminado de proyectiles, de los cuales al menos tres impactaron en los ventanales del inmueble.

Desde el municipio, consignó Diario El Día, declararon ignorar las razones detrás del atentado, pues explicaron que ni el alcalde Ali Manouchehri ni su equipo cercano han recibido amenazas previas.

Si bien desde la policía no descartan ninguna hipotesis, el medio señaló que una de las teorías apunta a un intento de amedrentación al jefe comunal debido a la suspensión de La Pampilla, que fue anunciada este jueves.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, el alcalde Manouchehri catalogó el ataque como “un hecho grave” que se está tratando con la máxima seriedad.

“Los antecedentes ya están en manos de la fiscalía, que realiza las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Vamos a colaborar plenamente y esperamos una investigación rápida, rigurosa y que determine quiénes son los responsables”, afirmó.