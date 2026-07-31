SML informa la causa de muerte de Tamara Sepúlveda, joven que apareció calcinada en Vicuña

El cuerpo de la joven fue encontrado cerca de la población Manuel Rodríguez y el Ministerio Público continúa con la investigación para esclarecer los hechos.

El Servicio Médico Legal (SML) informó la causa de muerte de Tamara Belén Sepúlveda Torres, de 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en un sitio eriazo en Vicuña, región de Coquimbo.

Lo informado por la autopsia determinó que el fallecimiento de la joven se produjo por una asfixia por aspiración de contenido gástrico, según informó el diario El Día.

Si bien el informe del Servicio Médico Legal permitió establecer la causa médica del deceso, la investigación del Ministerio Público continúa en desarrollo.





El objetivo es esclarecer las causas y circunstancias exactas de la muerte, además de determinar cómo y por qué el cuerpo terminó calcinado.

Sepúlveda fue encontrada sin vida la mañana del lunes 27 de julio en un terreno cercano a la sede social de la población Manuel Rodríguez.

Según informó el citado medio, Tamara Sepúlveda era ampliamente conocida por los vecinos del sector, quienes solían verla con frecuencia recorriendo las calles del lugar.