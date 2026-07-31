“Igual que una adicción”: Pamela Leiva relató “infierno” que vivió con su expareja

La humorista contó en La Divina Comida cómo logró salir, gracias a su fortaleza y la ayuda de su círculo más cercano, de una violenta relación que mantuvo con un hombre que conoció en Brasil.

En el último capítulo de La Divina Comida, Pamela Leiva revelará la pesadilla que vivió tras iniciar un romance con un brasileño. Según contó, lo que que comenzó como un divertido viaje terminó en un infierno cuando el hombre comenzó a instalarse en su hogar.

“Se quedó en mi casa y yo salía a trabajar y me registraba toda mi casa“, relató la comunicadora al recordar el repentino cambio de actitud de su entonces pareja.

En conversación con Flaviana Seeling, Bruno Zaretti y Camilo “Vicho” Viciani, la comediante afirmó que la relación se volvió tortuosa debido a la manipulación, ya que él se victimizaba mientras ella intentaba ayudarlo por su situación económica.

“Así voy a terminar yo. Eso me va a pasar, o me tira del balcón abajo, o lo tiro yo, o nos tiramos los dos“, confesó al relatar el nivel de agresión en las discusiones y cómo la hizo reflexionar ver noticias de femicidios.





“Hay que tratarlo igual que una adicción a las drogas”

La convivencia, agregó, derivó en episodios de agresión física, ya que la animadora relató que la relación empeoró con “mucho insulto, mucho grito, forcejeo, empujones y rasguñones”.

Pese al temor a denunciar, Leiva confesó que pidió ayuda a sus cercanos: alertó a su familia y vecina sobre el encierro emocional en el que se encontraba.

“Esto hay que tratarlo igual que una adicción a las drogas, Pamela, porque estás en un círculo vicioso”, le advirtió su psicólogo para ayudarla a romper el patrón de agresión.

A sus 43 años, reflexionó sobre la vulnerabilidad en la adultez: “Uno cree que no te van a pasar estas cosas, y no hay que bajar nunca la alerta de que sí te pueden pasar“.