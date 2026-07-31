“El gran lujo de la vida es…”: Diana Bolocco emocionó con profunda reflexión tras cumplir 49 años

La querida y talentosa animadora de Chilevisión detuvo su podcast con su marido, Cristián Sánchez, para revelar qué busca en esta nueva etapa de su vida.

Este jueves, Chilevisión se tiñó de fiesta para celebrar a una de las animadoras más queridas y talentosas de la televisión chilena: Diana Bolocco, quien festejó sus 49 años en la última edición de Fiebre de Baile.

Por motivo de su nueva vuelta al sol, la comunicadora aprovechó su programa online Hasta que el podcast nos separe para realizar una emotiva y profunda reflexión.

“He descubierto que, a mis 49 años, lo más lindo de la vida son esos momentos entre medio de la vida“, comenzó diciendo. “La vida se construye de familia, un concepto grande, de trabajo, que es un concepto grande”.

En ese sentido, continuó señalando que “uno está todo el día haciendo cosas generalmente cosas que no importan tanto en la vida, que son los trámites, el trabajo, las urgencias”, ejemplificó.

Sin embargo, preguntó: “¿Y cuál es la gracia de la vida?”. A juicio de Bolocco, “lo que viene entre medio cuando uno se hace un un momentito para tomarse un café con una amiga, cuando te tomas un segundo para conversar con tu marido en la noche”.

“Cuando uno se va a acostar con tu hijo le lees un cuento”, ejemplificó también. “Esos son momentos que no están planificados en tu vida, pero que hacen que tu vida sea maravillosa”.

Diana Bolocco: “El gran lujo de la vida es el tiempo”

En ese contexto, reveló cuál será su principal objetivo: “En esta segunda mitad de mi vida quiero mucho más de esos momentos entre medio y quiero mucho menos de los otros momentos“.

“El gran lujo de la vida es el tiempo. Ese es el gran lujo de la vida y cuando uno lo tiene que aprovecharlo. Así que yo de ahora en adelante lo que más quiero y mi máximo regalo es tener más tiempo para vivir esas cosas que uno vive entre medio de la vida”, afirmó.

Mira el momento a continuación: